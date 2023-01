Bankomatkarten im Vorjahr um 18% mehr verwendet

Bezahlen mit Plastikgeld besonders im Handel beliebt

Besonders beliebt war die Karte an den Kassen im Handel. Gleich 1,2 Milliarden Mal haben wir so eingekauft und 45 Milliarden Euro direkt vom Konto abgebucht. Vergleichsweise gering waren die 109 Millionen Bargeld-Behebungen an Bankomaten, nur 13 Milliarden Euro holten wir uns auf diesem Weg.