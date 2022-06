Plastikgeld kann im Urlaub zur Spesenfalle werden

Die AK warnt vor Spesenfallen beim Zahlen und Geld abheben mit Plastikgeld im Urlaub, vor allem in Nicht-Euro-Ländern. Am besten kommen Urlauber in Euroländern mit der Debitkarte weg. In Nicht-Euro-Ländern fallen beim Plastikgeld immer Spesen an. Wer in Nicht-Euro-Ländern etwa fürs Hotel 400 Euro zahlt, hat mit der Kreditkarte Spesen bis zu acht Euro, mit der Debitkarte bis zu 5,50 Euro.