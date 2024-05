Traditionsgeschäft sperrt mit Ende September zu

„Herr Beyerl“ alias Franz Rieger

Der Papa von Maria Pichl war ein Linzer Original. Er begann als Filialleiter bei Palmers, führte dann zwei Greißlereien, ehe er sich seiner ganz großen Leidenschaft widmete. 1974 übernahm Franz Rieger – den in den Folgejahren eigentlich jeder nur als „Herr Beyerl“ kannte – das Spielwarengeschäft auf der Landstraße, das davor ab 1900 erst am Hauptplatz, später dann in der Bischofstraße beheimatet war. Er lebte für sein Geschäft und dafür, seinen kleinen Kunden ein Strahlen ins Gesicht zu zaubern. Schon weit über 70 Jahre alt, radelte der rüstige Senior noch täglich auf seinem Waffenradl ins Geschäft. Immer in der selben Montur, für die er bekannt war: seine weiße Latzhose. Im April 2020 starb er mit fast 90, vergessen ist er bis heute nicht.