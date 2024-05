Großer Salzstein fährt mit der Plätte über den See

Der Bildhauer Dirk Schlichting aus dem Ruhrgebiet in Deutschland sucht im Stollen in Altaussee nach einem großen Felsblock für eine „Salzmadonna“. Diese will er in Roitham am Traunfall, Bezirk Gmunden, aufstellen. Nun hat er einen Steinsalzbrocken gefunden, er ist 400 Kilogramm schwer.