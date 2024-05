Riesenprozess arbeitet ungeheuren Sozialbetrug auf

Vier Angeklagte, fünf Prozesstage, eine seitenlange Zeugenliste und insgesamt 3,6 Millionen Euro Schaden: Ein Prozess von wahrlich gigantischen Ausmaßen beginnt am Dienstag am Landesgericht Linz. Die Hauptanklage: Sozialbetrug in unzähligen Fällen durch falsche Anmeldung von Bauarbeitern.