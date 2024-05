Flüchtiger rast mit 190 km/h durch Frühverkehr

Wilde Flucht

Ungeachtet des bereits herrschenden Frühverkehrs - teilweise waren schon Kinder am Schulweg - fuhr der Lenker mit bis zu 190 km/h über Lichtenau – Prendt – Windhaag – Mairspint – Hammern – Leopoldschlag und weiter über die B 310 wieder nach Rainbach. Dort durchbrach er um 7.04 Uhr erneut eine Straßensperre bei einem schräg gestellten Lkw und fuhr wiederum Richtung Lichtenau. Nachdem der Flüchtige in Leopoldschlag eine weitere Straßensperre bemerkt hatte, bog er im Ortszentrum nach links auf eine steil bergauf führende Gemeindestraße ein, die schließlich in einem Waldstück endete.