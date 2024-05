Nach Brief der Eltern verlängert Black-Wings-Star

„Dear Peter, Coach Lukas, Blackwings team, staff and fans!“ So beginnt jener Brief, den die Eltern von Super-Stürmer Graham Knott aus Kanada an Eishockey-Linz sandten, in dem übersetzt unter anderem steht: „Wir möchten uns von ganzem Herzen bedanken, dass ihr Graham erlaubt habt, an Weihnachten nach Hause zu fliegen. Für meinen Mann und mich war das eine Riesenüberraschung und ein unbeschreibliches Geschenk... Tränen sind geflossen... Wir wünschen dem Team das Beste für 2024/25, werden und alle Spiele ansehen und genießen!“