Mitschüler streckt „Streber“ mit Halsstich nieder

„Konnte immer alles schnell und gut beantworten“

„Er war der beste Kursteilnehmer, war schnell und hat immer alle Fragen beantwortet“, sagt ein als Zeuge geladener Mitschüler in der fortgesetzten Verhandlung am Wiener Landesgericht aus. Dem angeklagten 23-Jährigen schmeckte dies gar nicht: Er bezeichnete seinen Kurskollegen als „Streber“, dieser wiederum nannte den späteren Täter „faul“. Am 12. Juli eskalierte die Situation. Dreimal stach der 23-Jährige zu, traf den fleißigen Mitschüler an der Halsschlagader.