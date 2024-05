Genuss im Stadtpark und Kirtags-Gaudi in der City

Am Freitag fällt der Startschuss für das Genussfestival im Stadtpark. Noch bis Sonntag können die Schmankerl von über 100 AMA-Genussbetrieben probiert werden – aber nicht nur das: An den zahlreichen Erlebnisstationen erfahren Groß und Klein, die die Produkte entstehen. Freitag und Samstag ist bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag, Muttertag, von 10 bis 17 Uhr.