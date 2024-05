Fahrräder auf der A4: Klimakleber sorgen für Chaos

Rund 50 Protestler haben sich am Freitag in der Früh auf der Ost-Autobahn (A4) versammelt und den Verkehr lahmgelegt. Laut Angaben der Gruppierung klebten sich einige stadteinwärts auf der Höhe Simmeringer Haide unter anderem auf der Straße fest oder blockierten mit Skateboards, Rädern, Rollern und Co. den Verkehr.