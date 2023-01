Todesopfer geriet auf die Gegenfahrbahn

Trotz Großalarms für den Rettungsdienst konnte das Leben des Pkw-Fahrers (42), der in Taxenbach mit einem Krankenwagen kollidierte, nicht gerettet werden. Auch für den Patienten (76), den die Sanitäter gerade ohne Blaulicht in ein Spital überstellten, kam jede Hilfe zu spät. Der 60-jährige Berufssanitäter am Steuer des Krankenwagens kam mit einem Polytrauma ins Unfallkrankenhaus. Der Zivildiener, der den mitfahrenden Patienten betreute, wurde mit leichten Blessuren ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht.