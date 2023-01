Zwei Todesopfer nach Unfall mit Rettungsauto

Ein schwerer Verkehrsunfall mit tragischen Folgen hat sich am Samstag gegen 17.30 Uhr in Taxenbach in Salzburg ereignet. Ein Pkw stieß auf der B311 im Bereich des Trattenbachtunnels mit einem Rettungsauto frontal zusammen. Es gab zwei Todesopfer und zwei Verletzte, bestätigt das Rote Kreuz.