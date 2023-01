Details nach tödlichem Unfall mit Rettungsauto

Schwer verletzter Sanitäter ins Spital geflogen

Der 60-jährige Berufssanitäter am Steuer des verunfallten Rettungswagens wurde in wachem, aber ernstem Zustand ins Salzburger Unfallkrankenhaus geflogen. Zuvor musste ihn die Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem völlig deformierten Fahrzeug herausschneiden. Diagnose: Polytrauma. Es dürfte sich um Brüche im Bereich der Rippen, des Beckens, der Oberschenkel und der Unterschenkel handeln. Der Zivildienstleistende, der im Patientenraum des Wagens den mitfahrenden Patienten betreute, kam mit leichten Blessuren im Bereich des Sprunggelenks und des Kopfes ins Krankenhaus nach Zell am See.