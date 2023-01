Kaltfront im Anmarsch: Neuschnee und Regen

In vielen Landesteilen regnet es am Montag, am längsten im Süden und Südosten. Von Westen her lassen die Niederschläge zwar nach, später nehmen sie jedoch wieder zu. Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 1000 bis 800 Meter Höhe. Die Frühtemperaturen betragen je nach Wind null bis acht Grad, tagsüber steigen die Temperaturen auf bis zu zehn Grad.