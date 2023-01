Medwedew: „Schweine“ sind gegen Weihnachtsfrieden

Die von der Ukraine und ihren westlichen Unterstützern als „Propaganda-Geste“ gewertete Feuerpause der russischen Armee während der orthodoxen Weihnachtsfeiertage ist am Freitag um 10 Uhr MEZ in Kraft getreten. Doch es handelt sich um eine einseitige Waffenruhe, denn die Regierung in Kiew stimmte ihr, wie berichtet, nicht zu. Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew hat auf diese Weigerung mit wüsten Beschimpfungen reagiert.