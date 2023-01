Orthodoxe Weihnachten: Putins Feuerpause gestartet

Selenskyj sieht „reine Propaganda-Geste“

Die Ukraine hatte das Angebot von Anfang an als „reine Propaganda-Geste“ abgetan. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass Moskau einen Waffenstillstand nur deshalb anstrebe, um den ukrainischen Vormarsch im Donbass zu stoppen und mehr Männer und Ausrüstung an die Front zu bringen. In seiner täglichen Videoansprache, in der er deutlich auf Russisch und nicht auf Ukrainisch sprach, betonte er, dass der Krieg erst enden werde, „wenn ihre Soldaten abziehen oder wir sie rauswerfen“. „Was wird das bringen? Nur einen weiteren Anstieg der Zahl der Toten. Jeder in der Welt weiß, wie der Kreml die Kriegspausen nutzt, um den Krieg mit neuem Elan fortzusetzen“, so Selenskyj (siehe Video oben).