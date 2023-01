„Ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht“

Und so wird es auch am Wochenende auf dem Chuenisbärgli in Adelboden sein. Ebenso verzweifelt wie zuletzt am Fuße der Zugspitze kämpft man auch in der Schweiz gegen die hohen Temperaturen an. Das Rennen wurde von der FIS zwar bestätigt, der Klassiker mit Riesentorlauf am Samstag und Slalom am Sonntag mit einem Gesamt-Budget von sechs Millionen Schweizer Franken wackelt aber sehr.