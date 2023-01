Marcel Hirscher völlig baff: „Das ist surreal“

Bestzeit beim Slalom in Garmisch-Partenkirchen. Wie sollte es für Marcel Hirscher auch anders sein? Am 23. Oktober betrat sein Ski „vandeer-redbull-sports“ in Sölden erstmals die Weltcup-Bühne - nur 73 Tage später standen die Latten schon ganz oben auf dem Siegespodest. „Dank eines brillanten Athleten, der Henrik Kristoffersen heißt“, formulierte Marcel zu Hause vor dem Fernsehen stolz. „Surreal“ gestand er, sei dieser Erfolg, sein „68. Sieg“ im Weltcup. „In dieser kurzen Zeit. Fast nicht zu glauben …“