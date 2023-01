Lkw-Blockabfertigungen in Tirol, Sperren in Bayern

Maximal 300 Lkw pro Stunde

Am Montag beschränkt Tirol zum ersten Mal in diesem Jahr die Einreise von Lastwagen aus Deutschland auf der Inntalautobahn. Maximal 300 Lkw dürfen dann den Checkpoint an der deutsch-österreichischen Grenze passieren - was auf deutscher Seite regelmäßig zu kilometerlangen Staus führt.