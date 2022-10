Bayern: Sperren wegen Tiroler Lkw-Blockabfertigung

Tirol hält an Maßnahme fest

Vielfach kritisiert, vor allem von deutscher Seite, hält Tirol auch im kommenden Jahr an der Lkw-Blockabfertigung an der bayrisch-österreichischen Grenze bei Kufstein fest. Der Dosierkalender für das erste Halbjahr 2023 wurde von der schwarz-grünen Landesregierung erst im August vorgestellt.