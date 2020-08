Lkw-Blockabfertigungen in Tirol „unverzichtbar“

Beim Dosierkalender gehe es vor allem darum, jene Tage zu identifizieren, an denen verstärkte Lkw-Spitzen am Morgen in Kufstein auftreten bzw. an denen diese in Kombination mit generell starkem Kfz-Verkehr auf der Inntalautobahn bzw. der Brennerautobahn massive Störungen verursachen können.