Lkw-Blockabfertigung: Tirol hält an Maßnahme fest

Plus im Vergleich zu Zeit vor Corona

Im Monatsvergleich Juli zeigte sich, dass im Juli 2022 bereits um sieben Prozent mehr Pkw auf der Brennerroute unterwegs waren als im Juli 2019, also vor der Corona-Pandemie. Bei den Transit-Lkw sei in den ersten sieben Monaten im Vergleich zu 2019 ebenfalls ein Plus von einem Prozent verzeichnet worden, das entspreche in Summe etwa 15.000 Lkw.