Slowene bedrohte eigene Mutter mit dem Umbringen

Gewaltsam verschaffte sich ein Slowene am Donnerstagvormittag Zutritt zur Wohnung seiner Mutter in Klagenfurt. Mit einem Küchenmesser in der Hand drohte der 21-Jährige der gebürtigen Slowenin mit dem Umbringen. Doch der 39-Jährigen gelang es, gemeinsam mit ihrer 16-jährigen Tochter aus der Wohnung zu flüchten.