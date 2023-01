Lisa Hauser beste ÖSV-Dame beim Sprint in Pokljuka

„Das war heute nach der Weihnachtspause ein harter Start in das Weltcupgeschehen. Aber das Rennen hat grundsätzlich gepasst und auch die Ausgangsposition für die Verfolgung ist absolut in Ordnung. Es liegt, wie schon bei den bisherigen Weltcup-Sprints, alles wieder extrem eng zusammen. Ich habe mir heute einen schweren Start erwartet und genau so schwer war er am Ende dann auch“, so Lias Hauser.