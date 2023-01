Nächster ÖSV-Läufer beendet seine Karriere

„Ich weiß nicht, ob ich im neuen Jahr noch einmal an den Start eines Skirennens gehen werde“, verriet Thomas Dorner am 20. Dezember 2022, nachdem er bei einem FIS-Riesentorlauf in Schladming auf Rang fünf gefahren war. „Über die Feiertage werde ich mir das in Ruhe durch den Kopf gehen lassen."