Gemeinsames Tournee-Finale von Frauen und Männern?

In Deutschland sollen bereits in der kommenden Saison Frauen-Bewerbe auf den traditionellen Tournee-Schanzen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen ausgetragen werden, im Vergleich zu den Männer-Springen in umgekehrter Reihenfolge. Am 29. Dezember sollen sich die Frauen in Garmisch-Partenkirchen messen, das Neujahrsspringen ist in Oberstdorf geplant. Die Springen in Villach und auch Ljubno sollen laut ÖSV weiterhin stattfinden, allerdings wohl zu einem anderen Zeitpunkt.