Traum-Start dank Frühlings-Graden für WSG Tirol

Einzigartig!“ Mit einem weiteren Nachsatz: „Großartig!“ Stefan Köck ist von den meteorologischen „Turbulenzen“ zu Jahresbeginn wahrlich angetan. Denn durch die fast frühlingshaften Temperaturen – am Mittwoch soll es in Wattens an die elf Grad plus haben – wird die WSG Tirol dem alljährlich wiederkehrenden Winter-Schicksal entfliehen: Ab 10 Uhr, am 4. Jänner (!), kann der Trainingsstart in die Vorbereitung auf Naturrasen abgehalten werden! Im Gernot-Langes-Stadion.