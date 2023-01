Rückruf: Achsbruch-Gefahr bei Mercedes G-Klasse

Seit Verkaufsstart der aktuellen Generation gab es bereits eine ganze Reihe an Rückrufen. So wurden im Mai 2021 weltweit mehr als 20.000 Fahrzeuge in die Werkstatt beordert, weil sich „aufgrund von Fertigungstoleranzen … bei bestimmten Fahrmanövern … die Fondtüren sich unbeabsichtigt öffnen oder nicht mehr öffnen lassen“. Bei fast 10.000 Exemplaren von G-, E- und S-Klasse sowie AMG GT (Baujahre 2018/2019) weltweit drohte Feuergefahr durch aus dem Turbolader austretendes Öl.