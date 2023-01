Chinas Corona-Variante nach Pakistan gekommen

Keine Einschränkungen mehr

Während der Corona-Ausbruch in China laut einem Krankenhaus-Leiter bereits 70 Prozent der Bevölkerung in Shanghai betroffen haben könne, hat sich das Leben in Pakistan wieder normalisiert. Einschränkungen wurden abgeschafft. Laut dem Gesundheitsministerium wurden in den vergangenen 25 Tagen keine Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Insgesamt wurden in dem Land bisher mehr als 1,5 Millionen Infektionen und mehr als 30.000 Todesfälle registriert (bei etwa 225,2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern). Aufgrund der neuen Infektionen wurden Behörden jetzt angewiesen, an Flughäfen und Grenzübergängen Kontrollen zu verschärfen.