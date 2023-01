USA: Neue Omikron-Variante XBB.1.5. am Vormarsch

In den USA geht ein beträchtlicher Teil der neuen Corona-Infektionen auf die erst seit kurzem bekannte Omikron-Variante XBB.1.5 zurück. So schätzt die US-Gesundheitsbehörde CDC, dass in der Woche vor dem Jahreswechsel hinter rund 40,5 Prozent aller Neuansteckungen XBB.1.5 steckte. Die neue Virus-Variante könnte laut CDC leichter übertragbar sein.