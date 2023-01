„Norgeltrinken“ zum Finale in Altschlaining

Seit 1960 führte Julius Kuh das Dorfgasthaus in Altschlaining. Als er 1998 starb übernahm seine Tochter Klaudia das Lokal, ihr Gatte Paul Arth arbeitete in Wien und half an den Wochenenden mit. Mittlerweile ist Paul in Pension und es gibt in der Familie keinen Nachfolger – Tochter Tamara ist Ortsvorsteherin und Lehrerin, Sohn Klaus arbeitet in Wien. „Deshalb haben wir schweren Herzens den Entschluss gefasst, das Gasthaus mit Jahresende zu schließen“, so Klaudia Arth.