Spannende Mythen rund um das Sterben großer Päpste

Mythen und Legenden gehören zur katholischen Kirche wie der weiße Pileolus - also das zierliche Käppchen - zu den Päpsten. Gerade an deren Lippen hängen Zweifler genauso wie Gläubige und hoffen auf Gesten und Worte, die Segen bringen oder Geheimnisse offenbaren. So ranken sich Geschichten um die letzten Worte großer Pontifizes, ihre Tode stoßen Verschwörungstheorien an und ihre Testamente lassen oft Interpretationsspielraum vom Guten bis zum Bösen hin. Ein Auszug an Beispielen.