Vater ließ sein Kind bei Brand in Wohnung zurück

Bis zu ihrer Ankunft vor dem Mehrparteienhaus in der Kasernstraße in Ried im Innkreis schien es für die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr ein Routine-Einsatz zu werden. In einer Wohnung im dritten Stock war am Sonntagabend Feuer ausgebrochen, die Flammen nahmen ihren Ausgang in der Speisekammer. Laut Polizei könnte eine Zigarette den Brand verursacht haben. Der Wohnungsbesitzer (43) soll zunächst selbst noch erfolglos versucht haben, die Flammen zu löschen. Dann alarmierte er die Feuerwehr.