Erschoss Fischzüchter den Graureiher?

„Meine Kollegen haben den Kadaver sichergestellt und den Fall bei der Polizei angezeigt, denn so etwas ist ein Irrsinn“, empört sich Johann Hauer, Jagdleiter in St. Roman. Der VW Tiguan, in dem zwei Männer gesessen sein sollen, war nach der Schussabgabe vom Tatort geflüchtet, die Augenzeugen hatten sich aber das Kennzeichen merken können. Der Zulassungsbesitzer wurde daher rasch ausgeforscht - es handelt sich offenbar um einen Fischzüchter, der gegenüber der Polizei aber die Aussage verweigert haben soll.