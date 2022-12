Ärztekammer kündigte Vertrag für Notdienst

Es sei daher auch kein Wunder, dass sich immer weniger Hausärzte finden würden, die beim HÄND regelmäßig Diensteinsätze verrichten wollen. „Außerdem ist es sehr anstrengend, weil man am nächsten Tag meist wieder in der eigenen Praxis tätig sein muss“, so Ziegler. Hinzu komme, dass in OÖ derzeit 41 Kassenstellen nicht besetzt sind, die anderen mehr Patienten zu betreuen hätten.