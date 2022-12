Sternsinger brachten Van der Bellen Segenswünsche

Großen Respekt zollte der Bundespräsident dem Einsatz der österreichweit 85.000 als Kaspar, Melchior und Balthasar verkleideten Kinder, die in den verbleibenden Ferientagen bis 8. Jänner in allen Bundesländern von Tür zu Tür ziehen und singend um Unterstützung bitten für Hilfsprojekte der Dreikönigsaktion in armen Weltregionen.