85.000 Kinder sind als Sternsinger unterwegs

Fünf Kinder aus der Pfarre Votivkirche haben den Wiener Erzbischof besucht - stellvertretend für etwa 14.000 Kinder, die allein in Wien in den kommenden eineinhalb Wochen unterwegs sein werden, um für Menschen in Not zu sammeln. „Die Botschaft, die ihr bringt, ist die Botschaft, die wir alle brauchen: dass man nur leben kann, wenn man einander hilft und die Not der anderen sieht. Daher wünsche ich euch: Mögen sich euch viele Herzen öffnen für eure Botschaft und euer Anliegen“, sagte Kardinal Christoph Schönborn zu den Kindern.