Vergessliche Reisende: Die kuriosesten Fundstücke

Die kuriosesten Fundstücke

Doch natürlich tauchten auch im heurigen Jahr wieder Überraschungen in den Fundbüros auf. Das Kurioseste stellen wohl zwei Hunde dar, die alleine in den Zügen zurückgelassen wurden. Aber auch zwei Rollstühle wurden in Bahnen vergessen, ebenso Hörgeräte, Zahnspangen, Zahnprothesen sowie Rollatoren, Krücken oder Stöcke. Und auch so mancher Musiker zeigte sich im heurigen Jahr vergesslich: 81 Instrumente wurden in Zügen gefunden - allen voran Gitarren.