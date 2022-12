Im Schatten von Odermatt und Mayer zur Premiere

Exakt 21 Jahre und zwei Tage ist es inzwischen her, dass Christian Greber in Bormio die Silvester-Abfahrt gewinnen konnte. Der bis heute letzte Speedsieg eines Vorarlbergers im Weltcup. Auf einen möglichen Nachfolger angesprochen, nannte der 50-Jährige bereits vor einem Jahr einen anderen Mellauer: „Lukas Feurstein, der im Super-G und Riesentorlauf sehr gut unterwegs ist, ist mit einer guten Entwicklung und Ausbildung grundsätzlich auch in Richtung Abfahrt einiges zuzutrauen.“