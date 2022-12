„Aufheben für später tu‘ ich mir nichts mehr“

Mutmacher will er bleiben - und reisen. Im November war er in Südafrika, den Jahreswechsel verbringt er mit Freunden in Barcelona. Eine Comeback-Reise nach Mallorca ist geplant: „Ich lege das Datum fest. Wer mitfliegen will, fliegt mit. Ich zahle jedem einen Liter Bier.“ Auch sonst hat er sich für 2023 einiges vorgenommen: „Ich möchte bei einem Triathlon teilnehmen und ich hätt‘ gern ein Date mit Melissa Naschenweng.“