WhatsApp-Betrüger zockten über 40.000 Euro ab

Die Vorgehensweise beim „Tochter-Sohn-Betrug“ ist immer gleich: Per WhatsApp oder SMS wenden sich die Täter mit der Nachricht „Hallo Mama/Papa, mein Handy ist kaputt, bitte verwende diese neue Nummer“ an potenzielle Opfer. In weiterer Folge fragen die Betrüger nach Geld, um damit angeblich etwa eine dringend zu zahlende Rechnung zu begleichen. In diesem Glauben wurden auch in Vorarlberg die Überweisungen getätigt.