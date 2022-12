So viel kostet Sie die Blackout-Vorbereitung

Ein Blackout ist speziell seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auch bei den Politikern in aller Munde. So deutlich, wie Verteidigungsministerin Tanner von einem ungeplanten, längerfristigen Stromausfall sprach, wurden die Volksvertreter aber bisher selten: „Wir müssen uns in Österreich und in Europa auf Blackouts vorbereiten."