Altenberger: „Keine Ästhetik beim Höhlenklettern“

Gedreht wurde „Riesending“ vergangenen Sommer in Kroatien, am Untersberg sowie im Berchtesgadener und Salzburger Land. „Die Höhlen im Film waren alle in Kroatien. Die Hochalm am Untersberg diente als Stöhrhaus“, erklärt die Gasteinerin. Aus logistischen Gründen, um die Arbeit für das riesige Filmteam möglich zu machen, sei das nicht anders möglich.