Nach elf Tagen aus der Untersberg-Höhle gerettet

Am 8. Juni 2014, gegen 1.30 Uhr kommt es in der Riesendinghöhle zu einem verhängnisvollen Steinschlag. Der Deutsche Johann Westhauser wird am Kopf getroffen und erleidet ein Schädel-Hirn-Trauma - rund 1000 Meter tief im Untersberg. Hilfe für den erfahrenen Höhlenforscher wird dringend benötigt. Ein Forscher-Kollege bleibt bei ihm, der andere macht sich auf, um ebendiese Rettung für Westhauser überhaupt verständigen zu können.