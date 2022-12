In Florida regnet es Leguane von den Bäumen

Eingeschleppte Tierart kann zur Plage in Florida werden

Sie zählen in Florida zu den eingeschleppten Arten und richten in dem US-Bundesstaat auch jede Menge Schäden an Uferbefestigungen, Gehsteigen und Pflanzen an. Auch für die Stromversorgung können sie problematisch sein: In den vergangenen beiden Monaten kam es zweimal zu Stromausfällen, die durch Leguane verursacht wurden. „Leguane, die auf Stromleitungsmasten klettern, suchen möglicherweise nach einem Ort, an dem sie sich in der Sonne sonnen oder Wärme sammeln können“, sagte eine Sprecherin der Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. „Sie können auch Stromleitungen verwenden, um Zugang zu einem anderen Interessensgebiet zu erhalten, oder wenn der Mast Öffnungen aufweist, könnten sie ihn möglicherweise als Unterschlupf nutzen“, erklärt die Sprecherin, warum sich die Reptilien gern in der Nähe von dieser Infrastruktur aufhalten.