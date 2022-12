Weihnachten hinter Gittern, dafür mit Geschenken

„Wenn du nicht brav bist, kommt das Christkind heuer nicht zu dir!“ Diesen Satz hat so gut wie jedes Kind schon einmal gehört. Als ausgesprochen brav kann man die Häftlinge in der Justizanstalt in Krems-Stein zwar nicht bezeichnen, trotzdem nehmen sich die Mitglieder der Katholischen Frauenbewegung der Diözese St. Pölten ein Herz und lassen sie am schönsten Fest des Jahres teilhaben. Was sie ihnen schenken.