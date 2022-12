Fröhliche Weihnachten - mit dem Jesus-Simulator

Göttersimulatoren gab es in der Geschichte der Videospiele viele - man denke an die Klassiker „Populous“ oder „Black and White“. Mit „I am Jesus Christ“ schlagen die Entwickler SimulaM und PlayWay nun aber eine neue Richtung ein: Spieler erleben darin das Leben und Wirken von Jesus Christus aus der Ego-Perspektive, erfüllen in Rollenspielmanier Aufträge in Nazareth und Umgebung. Sogar kleine Kämpfe gibt es. Da drängt sich die Frage auf: Ist das Blasphemie oder unterhaltsam aufbereitete Bibelkunde?