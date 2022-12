Medizinische Geräte von Familienvater abgeschaltet

Ermittlungen laufen

Unklar bleibt, wie es genau zu der erschütternden Gewalttat in Schattendorf gekommen ist. Die Erhebungen werden noch Wochen dauern, so Ermittler. „Die Diskothek war voll, jedem Hinweis muss nachgegangen werden“, wird betont. Immer mehr Jugendliche melden sich bei der Polizei und schildern ihre Erinnerungen an die grauenvolle Nacht.