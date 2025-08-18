Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aktiv in der Freizeit

Ausflugs-Tipps für die letzten Wochen der Ferien

Burgenland
18.08.2025 11:00
Kanufahren auf der Raab – ein spannendes Abenteuer
Kanufahren auf der Raab – ein spannendes Abenteuer(Bild: Burgenland Tourismus/Stefan Gergely)

In zwei Wochen beginnt wieder die Schule: Bis dahin können Familien mit Kindern im Burgenland noch einiges unternehmen und spannende Abenteuer erleben.

0 Kommentare

Spannende Ausflugsmöglichkeiten finden sich im gesamten Land. Etwa die „Podoplay-Sommer-Events“ in Podersdorf: Dienstag- und Donnerstagnachmittag mit Bastelspaß im Strandbad, mittwochs Tanzen mit Maskottchen „Podi“ und Samstag trifft man einander zum Foto mit Superhelden, die von Cosplayern für den guten Zweck dargestellt werden.

Barockes Leben vermittelt das Haydn-Haus in Eisenstadt auch Kindern. „A Haydn Gaudi“ zeigt am 20. und 27. August, wie der Komponist Joseph Haydn hier gelebt hat.

Familienführung im Schloss Esterhazy zeigt höfisches Leben aus Sicht der Fürstenkinder.
Familienführung im Schloss Esterhazy zeigt höfisches Leben aus Sicht der Fürstenkinder.(Bild: Michael Pinzolits)

Eine Familienführung durch Schloss Esterhazy beleuchtet am 30. August die Geheimnisse höfischen Alltags. Tischmanieren, Kleidung, Körperpflege sowie die Ausbildung der Fürstenkinder werden thematisiert. Zum magischen Familienfest lädt die Orangerie Eisenstadt am 23. und 24. August. Elfen, Feen, Kobolde und Zauberwesen zeigen das Esterházysche Feenreich.

Störche schauen, Stein schmirgeln und Kanufahren
Am Radweg zwischen Rust und Mörbisch liegt die Pflegestation des Storchenvereines Rust. Vom Aussichtsturm aus, können Ausflügler die Vögel beobachten, die dort aufgepäppelt werden.

Alles rund um Abbau und Verarbeitung von Edelserpentin im Felsenmuseum in Bernstein.
Alles rund um Abbau und Verarbeitung von Edelserpentin im Felsenmuseum in Bernstein.(Bild: Burgenland Tourismus/stillsandmotion)

Im Felsenmuseum in Bernstein lernen Interessierte in Workshops am 23., 24. und 26. August wie sie aus einem Stück Edelserpentin Schmuck oder einen Handschmeichler herstellen.

Am Radweg zwischen Rust und Mörbisch liegt die Pflegestation des Storchenvereines Rust. Vom Aussichtsturm aus, können Ausflügler die Vögel beobachten, die dort aufgepäppelt werden.

Im Felsenmuseum in Bernstein lernen Interessierte in Workshops am 23., 24. und 26. August wie sie aus einem Stück Edelserpentin Schmuck oder einen Handschmeichler herstellen.

Dienstags, donnerstags und samstags um 10 und 14 Uhr geht es von Neumarkt an der Raab zur Kanufahrt bis an die ungarische Grenze. Dabei sehen Besucher Tiere in freier Wildbahn und lernen die Fortbewegung am Wasser.

Golfen, Biken und zu den Kelten
Golfen für Kids steigt am 22., 23., 29. und 30. August im Hotel Reiters Reserve in Bad Tatzmannsdorf beim „Fun-Putten für Kinder“. Am 24. August zeigt die Friedensburg Schlaining mit der Führung „Wo die Ritter wohnen“ Burgleben hautnah. Die Burgenland-Trails um den Geschriebenstein bieten 40 Kilometer Radstrecken in vielen Varianten. Und am 23. und 24. August finden knapp nach der Landesgrenze in Schwarzenbach (NÖ) die Keltentage statt. Hier locken altes Handwerk und kulinarische Schmankerln.

Porträt von Bettina Mader
Bettina Mader
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
14° / 26°
Symbol heiter
Güssing
14° / 27°
Symbol heiter
Mattersburg
15° / 26°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
15° / 27°
Symbol heiter
Oberpullendorf
15° / 26°
Symbol heiter

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
192.755 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Medien
Neuer Ö3-Star: Das sind die Kandidaten im Rennen
139.746 mal gelesen
Die Entscheidung um die Nachfolge für Robert Kratky soll bald getroffen werden – die besten ...
Adabei Österreich
Kratkys stiller Abschied rührt Fans zu Tränen
125.302 mal gelesen
Mit leisen Worten ging er – „Dann schleich ma uns halt.“ Robert Kratkys schneller Abschied vom ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
2014 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
1991 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Von der Leyen und Macron mit Selenskyj bei Trump
1601 mal kommentiert
Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsidenten ...
Mehr Burgenland
Vergiftetes Klima
Stressfalle Arbeitsplatz: Wenn Mobbing krank macht
Schonende Eingriffe
OP-Roboter setzt Meilenstein in der HNO-Chirurgie
Unkraut-Bekämpfung
Ragweed-Entfernung: „Die Bauern sind verunsichert“
Tradition lebt auf
„Eisenstadt-Dirndl“ für Weinbotschafterinnen
Ein-Personen-Stück
Gottesmann schlüpft in die Rolle des „Judas“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf