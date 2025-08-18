Ausflugs-Tipps für die letzten Wochen der Ferien

In zwei Wochen beginnt wieder die Schule: Bis dahin können Familien mit Kindern im Burgenland noch einiges unternehmen und spannende Abenteuer erleben.
Spannende Ausflugsmöglichkeiten finden sich im gesamten Land. Etwa die „Podoplay-Sommer-Events“ in Podersdorf: Dienstag- und Donnerstagnachmittag mit Bastelspaß im Strandbad, mittwochs Tanzen mit Maskottchen „Podi“ und Samstag trifft man einander zum Foto mit Superhelden, die von Cosplayern für den guten Zweck dargestellt werden.
Barockes Leben vermittelt das Haydn-Haus in Eisenstadt auch Kindern. „A Haydn Gaudi“ zeigt am 20. und 27. August, wie der Komponist Joseph Haydn hier gelebt hat.
Eine Familienführung durch Schloss Esterhazy beleuchtet am 30. August die Geheimnisse höfischen Alltags. Tischmanieren, Kleidung, Körperpflege sowie die Ausbildung der Fürstenkinder werden thematisiert. Zum magischen Familienfest lädt die Orangerie Eisenstadt am 23. und 24. August. Elfen, Feen, Kobolde und Zauberwesen zeigen das Esterházysche Feenreich.
Störche schauen, Stein schmirgeln und Kanufahren
Am Radweg zwischen Rust und Mörbisch liegt die Pflegestation des Storchenvereines Rust. Vom Aussichtsturm aus, können Ausflügler die Vögel beobachten, die dort aufgepäppelt werden.
Im Felsenmuseum in Bernstein lernen Interessierte in Workshops am 23., 24. und 26. August wie sie aus einem Stück Edelserpentin Schmuck oder einen Handschmeichler herstellen.
Dienstags, donnerstags und samstags um 10 und 14 Uhr geht es von Neumarkt an der Raab zur Kanufahrt bis an die ungarische Grenze. Dabei sehen Besucher Tiere in freier Wildbahn und lernen die Fortbewegung am Wasser.
Golfen, Biken und zu den Kelten
Golfen für Kids steigt am 22., 23., 29. und 30. August im Hotel Reiters Reserve in Bad Tatzmannsdorf beim „Fun-Putten für Kinder“. Am 24. August zeigt die Friedensburg Schlaining mit der Führung „Wo die Ritter wohnen“ Burgleben hautnah. Die Burgenland-Trails um den Geschriebenstein bieten 40 Kilometer Radstrecken in vielen Varianten. Und am 23. und 24. August finden knapp nach der Landesgrenze in Schwarzenbach (NÖ) die Keltentage statt. Hier locken altes Handwerk und kulinarische Schmankerln.
