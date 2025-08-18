Ausflugs-Tipps für die letzten Wochen der Ferien

Golfen, Biken und zu den Kelten

Golfen für Kids steigt am 22., 23., 29. und 30. August im Hotel Reiters Reserve in Bad Tatzmannsdorf beim „Fun-Putten für Kinder“. Am 24. August zeigt die Friedensburg Schlaining mit der Führung „Wo die Ritter wohnen“ Burgleben hautnah. Die Burgenland-Trails um den Geschriebenstein bieten 40 Kilometer Radstrecken in vielen Varianten. Und am 23. und 24. August finden knapp nach der Landesgrenze in Schwarzenbach (NÖ) die Keltentage statt. Hier locken altes Handwerk und kulinarische Schmankerln.