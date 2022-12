Bürgermeister: „Haben aus 2015 nichts gelernt“

Keine andere Region in Europa sei mit so hohen Aufgriffszahlen an der Grenze konfrontiert wie das Burgenland. „Wöchentlich schildern Burgenländerinnen und Burgenländer in betroffenen Gemeinden ihre Angst, das Haus ohne Begleitung zu verlassen“, so der besorgte Bürgermeister. Bis vor Kurzem habe man noch bis zu 600 Aufgriffe täglich im Burgenland registriert, jetzt seien es nur noch 100 bis 200. „Es geht hier um eine kleine Winterpause.“